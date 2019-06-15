Смольный намерен реже проверять бизнес в Петербурге

Правительство снизит административное давление на бизнес. Фото: Рixabay
Правительство снизит административное давление на бизнес. Фото: Рixabay

Смольный выразил намерение в два раза снизить количество проверок для малого и среднего бизнеса. По мнению правительства, снижение административного давления положительно повлияет на бизнес-активность и увеличению налоговых поступлений.

Такая инициатива была рассмотрена на расширенном заседании коллегии ФНС, в котором приняли участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава налогового ведомства России Михаил Мишустин.

По словам Беглова, власти города продолжат идти по пути снижения административного давления.

«Налоговая служба не будет беспокоить порядочных предпринимателей», подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов рассказал «ВКонтакте» о результатах работы правительства за неделю. Первой в списке значится встреча с дольщиками долгостроя ЖК «Охта Модерн». По словам Беглова, он лично проинспектировал ход выполнения работ и поставил задачу в 2020 году полностью закрыть реестр обманутых дольщиков в Петербурге.

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