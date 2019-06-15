Беглов рассказал «ВКонтакте» о результатах работы правительства за неделю

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги работы правительства за прошедшую неделю. Об этом действующий градоначальник написал на своей странице «ВКонтакте» в пятницу, 14 июня.

Первой в списке значится встреча с дольщиками долгостроя ЖК «Охта Модерн». По словам Беглова, он лично проинспектировал ход выполнения работ и поставил задачу в 2020 году полностью закрыть реестр обманутых дольщиков в Петербурге.

Вторым важным делом в списке врио губернатора стало выделение финансирования на строительство новых врачебных амбулаторий в садоводствах. Беглов поручил организовать работу выездных диагностических бригад во всех крупных садоводствах до октября текущего года.

Также Беглов провел встречу с гендиректором компании “Элкус” Сергеем Хвощом и обсудил с ним развитие «высокотехнологичного наукоемкого предприятия».

Помимо этого, было принято решение о создании нового корпуса детской больницы святой Марии Магдалины. По словам врио губернатора, новый корпус будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

В завершении Беглов рассказал, что правительство Петербурга узнало о намерении Росимущества продать дачу Ахматовой с торгов. «Мы направили в Росимущество предложение передать объект в собственность города», заявил врио губернатора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов пообещал, что на Новоколомяжском заработает обещанная 30 лет назад школа.