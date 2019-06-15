Две полосы КАД на востоке Петербурга закроют на неделю

Кольцевую автодорогу Северной столицы продолжают ровнять.

На кольцевой дороге Санкт-Петербурга на неделю закроют две полосы на востоке города, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор Северо-Запад 15 июня. КАД продолжают ровнять.

Движение ограничат между развязками с Колтушским шоссе и до дороги Петербург — завод Свердлова — Всеволожск. Рабочие закроют две полосы на участке от 45 км до 53 км. По третьей и четвертой полосе нельзя будет разгоняться более чем до 50 км/ч. Обычно максимальная скорость на КАД Санкт-Петербурга составляет 110 км/ч.

Рабочие собираются ровнять вторую полосу круглые сутки. Ограничения вступят в силу в воскресенье 16 июня и продлятся до 24 июня. Место ремонта обставят временными знаками и световыми сигналами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что с колейностью борются и на участке между развязкой с Софийской и вантовым мостом.