Ургант выразил программу Цыгановой через строчки «Русской водки»

Певица и актриса собирается стать депутатом Государственной Думы.

Иван Ургант оценил намерение Вики Цыгановой стать депутатом Госдумы. Телеведущий в эфире программы “Вечерний Ургант” выразил программу известной актрисы и певицы через строчки ее собственной песни.

Ургант поместил на крышку фирменного ноутбука имитацию предвыборного плаката с текстом из хита “Русская водка”: «Русская водка, черный хлеб, селедка; Весело веселье, тяжело похмелье!» — этот лозунг, по мнению Урганта, может быть потребительской корзиной жителей РФ и в то же время выражать предвыборную программу певицы.

Вика Цыганова начала карьеру певицы в 1988 году в группе “Море”, а в 1991 году выпустила первый сольный альбом “Гуляй, анархия”. Работала вместе с Михаилом Кругом в жанре шансона. Ее дискография насчитывает 25 релизов, последний из которых датирован 2011 годом.

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