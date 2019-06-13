Бутусов получил звание Заслуженного артиста РФ от Путина

Лидер Nautilus Pompilius и “Ю-Питер” приехал в Санкт-Петербург из Свердловска.

Вячеслав Бутусов получил звание Заслуженного артиста России. Лидеру групп Nautilus Pompilius и “Ю-Питер” присвоили почетный статус указом президента РФ Владимира Путина от 13 июня, который опубликовали на официальном портале.

Бутусов родился в Свердловске, но позже переехал в Санкт-Петербург. Сейчас он живет в Пушкине вместе с семьей. В группе Nautilus Pompilius он играл с 1982 года по 1997-ой. В 2001 году собрал группу Ю-Питер.

Как правило, звание вручается не раньше чем, через 20 лет после начала творческой деятельности. Звание “Заслуженного артиста”, по данным в сети, сейчас не дает ощутимых привилегий, но может влиять на размер гонораров за выступления.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Бутусов участвовал в одной из вечеринок на ПМЭФ.