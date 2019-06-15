Экстремалы забрались на Эрмитаж, один сбежал по трубе

Руферы оценили проход брига с алыми парусами с 22 м. Фото: скриншот видео

Руферы оценили проход брига с алыми парусами с 22 м. Фото: скриншот видео

Руферы провели на крыше музея около получаса, прежде чем приехала полиция.

На здание Эрмитажа в Санкт-Петербурге забрались три молодых человека, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке 15 мая. Один из руферов сбежал от сотрудников правоохранительных органов Санкт-Петербурга по водосточной трубе.

Судя по видео, которое опубликовал канал, экстремалы забрались на крышу музей в ночь с 12 на 13 июня, когда в акватории Невы проводили репетицию “Алых Парусов”, и бриг “Россия” прошел мимо разведенных мостов.

Молодые люди (по виду, им максимум по 20 лет) провели на крыше около получаса, прежде чем на место приехала полиция. Двух руферов поймали, а третий спустился по водосточной трубе и сбежал.

Высота Эрмитажа составляет 22 м.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в соцсетях показали проход брига по Неве в Петербурге.