В Петербурге показали в соцсетях проход брига на репетиции «Алых парусов»

Алые паруса. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова
Алые паруса. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В белую ночь в городе на Неве состоялась очередная репетиция торжества для выпускников.

Известно, что поздним вечером в среду, 12 июня в акватории Невы состоялась «тренировка» перед «Алыми парусами».

Бриг «Россия». Фото: vk.com

Троицкий мост развели специально для того, чтобы бриг «Россия» — нынешний символ мероприятия выпускников, прошел под ним.

Красивое судно с красными парусами впечатлило, как горожан, так и туристов. Тут же в сети начали появляться публикации фотографий брига с восхищенными комментариями.

Отметим, что «Алые паруса» состоятся совсем скоро – с 23 на 24 июня. А вот некоторые ограничения в передвижении по городу транспортных средств в связи с данным событием, вводится уже с 13 июня.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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