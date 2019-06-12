В Петербурге показали в соцсетях проход брига на репетиции «Алых парусов»

В белую ночь в городе на Неве состоялась очередная репетиция торжества для выпускников.

Известно, что поздним вечером в среду, 12 июня в акватории Невы состоялась «тренировка» перед «Алыми парусами».

Троицкий мост развели специально для того, чтобы бриг «Россия» — нынешний символ мероприятия выпускников, прошел под ним.

Красивое судно с красными парусами впечатлило, как горожан, так и туристов. Тут же в сети начали появляться публикации фотографий брига с восхищенными комментариями.

Отметим, что «Алые паруса» состоятся совсем скоро – с 23 на 24 июня. А вот некоторые ограничения в передвижении по городу транспортных средств в связи с данным событием, вводится уже с 13 июня.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.