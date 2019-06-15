Издевательства людей вывели робота из себя

Ролик о восстании машины оказался ненастоящим: роль робота исполнил человек.

Американские видеоблогеры, ведущие канал Corridor, сняли видео про унижение роботов и восстание машин.

На видеозаписи двое мужчин издеваются над роботом: бьют его клюшкой и стулом, расстреливают из пистолета и замазывают датчики движения краской. В конце концов робот выхватывает у своих угнетателей клюшку, забирает пистолет, избивает их и заставляет подчиниться своей воле.

Видео оказалось ненастоящим: актер изобразил движения робота, а металлический корпус вместо человеческого тела пририсовали на компьютере.

Большинство пользователей на Youtube пишут, что поняли, что ролик является пародией лишь во второй половине видео. “Остается надеться, что роботы будущего этого не увидят,” — пишет пользователь Thirst Fast. Видео собрало 1,8 млн просмотров с 14 июня по 15 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что секс-роботы помогут в лечении половых дисфункций.