Бывший замначальника петербургского УФСИН уличен во взятке в 388 млн рублей

Недавно, 14 июня, был задержан заместитель начальника УФСИН России по Санкт-Петербург и Ленобласти Сергей Мойсеенко.

Он подозревался в получении взятки, сообщили Gazeta.SPb в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно версии следствия, генеральный директор ООО «Петроинвест» Руслан Хамхоков в период с марта 2010 года по август 2015 года несколько раз передавал обвиняемому деньги через посредников на общую сумму более 388 миллионов рублей.

За получение взятки Мойсеенко предоставлял общее покровительство над указанной коммерческой организацией, в частности обеспечение некоторых преимуществ.

На сегодняшний день в отношении Мойсеенко предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Хамхоков согласился сотрудничать со следствием, ему вынесен обвинительный приговор.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дело против барабанщика на Первомайском шествии прекратили.