Дело против барабанщика на Первомайском шествии прекратили

Информация о прекращении дела была размещена в Telegram-канале проекта «Апологии протеста». Фото: https://twitter.com/metrostroy

Информация о прекращении дела была размещена в Telegram-канале проекта «Апологии протеста». Фото: https://twitter.com/metrostroy

Суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения.

Сегодня, 14 июня, Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил административное дело в отношении Михаила Борисова, задержанного с барабаном на первомайской демонстрации.

Его задержали еще до шествия, и он проходил по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Суд не увидел состава преступления и дело прекратили. Стоит отметить, сообщает MP7.ру, что Защиту по делу ведёт юрист «Апологии протеста» Александр Передрук. Информация о прекращении дела была размещена в Telegram-канале проекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца задержали в угнанной «Шкоде» с ненастоящими номерами.