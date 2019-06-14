Дело против барабанщика на Первомайском шествии прекратили

Суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения.
Сегодня, 14 июня, Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил административное дело в отношении Михаила Борисова, задержанного с барабаном на первомайской демонстрации.
Его задержали еще до шествия, и он проходил по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Суд не увидел состава преступления и дело прекратили. Стоит отметить, сообщает MP7.ру, что Защиту по делу ведёт юрист «Апологии протеста» Александр Передрук. Информация о прекращении дела была размещена в Telegram-канале проекта.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца задержали в угнанной «Шкоде» с ненастоящими номерами.