Петербургский школьник заплатит за выпускной банкет 1773 рубля

Аналитики подсчитали среднюю стоимость банкета, который организовывается по случаю выпускного. В Санкт-Петербурге данный показатель равняется 1773 рубля.
Специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор» провели анализ, в ходе которого были задействованы данные со смарт-терминов, расположенных в 15 тысяч заведений, кафе и ресторанов буквально в каждом городе России.
По результатам подсчетов, школьнику из Санкт-Петербурга выпускной банкет обойдется в 1773 рубля, а московскому — в 2440 рублей. Средний ценник по стране равняется 1680 рублей.
В предположительное меню банкета включены салат, горячее, холодные закуски, десерт, фрукты, чай и прохладительные напитки, передает РИА Новости.
При этом самый дорогой салат «Цезарь» был зафиксирован в Сочи — 250 рублей, а самый бюджетный в Томске — 96 рублей.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург стал лучшим городом для летних путешествий отцов с детьми.