Петербург стал лучшим городом для летних путешествий отцов с детьми

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга лучших городов и мест для летнего отдыха и путешествий отцов с детьми по историческим.

По данным исследования аналитического агентства ТурСтат, в топ 5 вошли Петербург, Москва, Московская область, Севастополь и Новороссийск.

Самыми интересными местами Северной столицы для экскурсий отцов с детьми стали Центральный военно-морской музей, Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Петропавловская крепость, Крейсер Аврора, Кронштадт, Петергоф, Янтарная комната в Царском Селе, а также парад кораблей в День ВМФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург стал лидером рейтинга для летних поездок по России. В пятерку городов, популярных для поездок по стране летом 2019 года также вошли: Москва, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону.