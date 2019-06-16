В начале рабочей недели петербуржцев ждет потепление

В город вернется летняя погода.

В ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщают, что уже в понедельник, 17 июня, в Петербурге будет переменная облачность, но без осадков. Днем воздух прогреется до +24 градусов тепла. На побережье местами будет до +20 градусов. В этот день также атмосферное давление будет мало меняться.

Вторник, 18 июня, также пройдет без осадков. Петербуржцев ждет в этот день небольшой ветер, но он будет умеренным. Температура воздуха в ночное время опустится до +14 градусов, а днем повысится до +24 градусов.

Середина недели станет на градус теплее. В среду, 19 июня, по прогнозам синоптиков, также будет без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, а температура воздуха в ночное время составит +15 градусов, днем повысится до +25 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на участке КАД семь дней будут устранять колейность на одной из полос для разгона.