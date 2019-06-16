На участке КАД семь дней будут устранять колейность на одной из полос для разгона

Сотрудники предприятия будут устранять колейность на участке протяжённостью 623 метра. Фото: https://pixabay.com
Сотрудники предприятия будут устранять колейность на участке протяжённостью 623 метра. Фото: https://pixabay.com

Работы будут производиться в круглосуточном режиме.

Сотрудники дорожного предприятия ФКУ Упрдор “Северо-Запад” с сегодняшнего дня уже преступили к работе. Как сообщают в ведомстве, ремонт на переходно-скоростной полосе будут производить на участке между развязками с автомобильной дорогой Санкт-Петербург — Матокса и Октябрьской набережной.

Сотрудники предприятия будут устранять колейность на участке протяжённостью 623 метра. По четырём полосам оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме.

Также в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” уточняют, что доступ на площадку отдыха для водителей транспортных средств, автозаправочную станцию “Лукойл”, МРЭО ГИБДД № 15, МФЦ и прилегающую территорию будет полностью открыт. Временно будет ограничен только проезд на территорию поста ДПС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разводка мостов в день ВМФ сделает ЗСД бесплатным на 4 часа.

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На участке КАД семь дней будут устранять колейность на одной из полос для разгона
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