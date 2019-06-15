Разводка мостов в день ВМФ сделает ЗСД бесплатным на 4 часа

Корабли пройдут по акватории Невы днем в пятницу 28 июля — в рабочий день.

В день ВМФ 28 июля, когда в Петербурге пройдет морское шоу, проезд по Западному скоростному диаметру сделают бесплатным, сообщили в Смольном. Льгота, впрочем, продлится всего 4 часа — лишь на время праздничных мероприятий.

По случаю праздника, для кораблей ВМФ внепланово разведут мосты. Это произойдет в период с 11 часов утра до 13 часов, что, очевидно, может нарушить планы жителей Санкт-Петербурга. Поэтому проезд по ЗСД сделают бесплатным на промежуток с 10 до 14 часов.

День ВМФ в этом году выпадает на пятницу, рабочий день. Санкт-Петербург примет главный парад флота в стране: президент РФ Владимир Путин восстановил право Северной столицы на исключительное торжество в 2017 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петропавловской крепости заработал пункт приема в армию.