Пункт отбора в армию заработал в Петропавловской крепости

Инструкторы на пункте проводят тестирование и принимают нормативы физподготовки. Фото: Baltphoto, Павел Долганов
Инструкторы на пункте проводят тестирование и принимают нормативы физподготовки. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Службу по контракту предлагают в рамках Молодежного карьерного форума.

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурге заработал пункт отбора на военную службу по контракту, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 15 июня. В Петербурге идет Молодежный карьерный форум и в рамках этого мероприятия молодежи расскажут о перспективах службы в ВС РФ.

Пункт открылся сегодня в субботу: на нем можно узнать все условия службы в армии по контракту, возможные должности, требования и необходимые для этого бумаги. Инструкторы проводят тестирование и оценивают физподготовку кандидатов.

На самом форуме работодатели встречаются с молодыми людьми и рассказывают им о своих компаниях и предприятиях. Пункт отбора ЗВО приезжает на форум уже не в первый раз — и в ЗВО отмечают, что всегда находят желающих к ним присоединиться.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что правила приема в армию решили ужесточить.

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