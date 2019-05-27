Правила призыва в российскую армию решили ужесточить

Если в военкомате не смогут провести медицинское освидетельствование, то призывники будут направлены в спецучреждения. Фото: https://vk.com/prizyvnik_soldat

Если в военкомате не смогут провести медицинское освидетельствование, то призывники будут направлены в спецучреждения. Фото: https://vk.com/prizyvnik_soldat

Инициатором поправок в закон “О воинской обязанности и военной службе” выступил Минобороны РФ.

Согласно новым условиям проекта предполагаете, что временно негодные призывники по состоянию здоровья будут проходить еще одно медицинское освидетельствование. Также их будут отправлять на лечение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект.

Также сообщается в документе, правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их негодными к военной службе по состоянию здоровья будут проверять не только изучением личных дел граждан, но и контрольной медицинской проверкой.

Также все признанные негодным по состоянию здоровья граждане могут быть направлены в медучреждение для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий» «в случае необходимости».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд обязал Минобороны отреставрировать Штаб Гвардейского корпуса.