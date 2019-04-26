Суд обязал Минобороны отреставрировать Штаб Гвардейского корпуса

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга обязал Минобороны в течение двух лет провести реставрацию фасадов здания Штаба Гвардейского корпуса.

Об этом сообщает в объединенная пресс-служба городских судов.

Отмечается, что в суд обратился КГИОП. В комитете отметили, что здание, расположенное на Дворцовой площади Петербурга, является объектом культурного наследия федерального значения, а его фасад находиться в неудовлетворительном состоянии.

ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» не признало исковые требования КГИОП, считая, что реставрацией Штаба Гвардейского корпуса должен заняться Департамент строительства Минобороны РФ.

Суд принял сторону правительства Петербурга и обязал ответчика в течение 24 месяцев провести реставрационные работы по ремонту лицевых фасадов Штаба Гвардейского корпуса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что началась реставрация первого этажа дворца Юсуповых.