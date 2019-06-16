Поклонники осудили Боярскую за кольцо в носу

Фото: https://www.instagram.com/lizavetabo/
Фото: https://www.instagram.com/lizavetabo/

Они считают, что носить такое украшение могут только подростки или неформалы.

Елизавета Боярская поделилась новой фотографией в своем Instagram-аккаунте, что вызвало шквал гневных комментариев. Пользователи социальной сети разделились на два лагеря – одни уверены, что мать двоих детей и красивая женщина не должна носить кольцо в носу «как папуаска», а другие пишут, что в этом нет ничего такого, тем более Боярская лишь прорекламировала бренд.

Многие отметили, что актриса прекрасна своей естественность, и посоветовали ей больше не экспериментировать. Те, кто защищал Боярскую, убеждены, что настоящую красоту нельзя ничем испортить.

Напоминаем, что это – далеко не первый раз, когда актриса меняет имидж. Пару месяцев назад она выложила фотографию в нетипичном для себя образе – короткая стрижка, кожаная юбка, сигарета в руках.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Елизавета Боярская сразила всех наповал новым имиджем.

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