Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ленту снял режиссер Борис Акопов.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Торжественная церемония состоялась в Зимнем театре в Сочи. Гран-при автору «Быка» решило вручить жюри во главе с Константином Хабенским. В фильме рассказывается о 90-х и о мужчине по прозвищу «Бык», которому приходится выживать любыми способами.

Акопов поблагодарил собравшихся за интерес к своей работе, а также отметил актеров, которые были «прекрасны».

«Очень рад, это, наверное, самый счастливый день в моей жизни»,

— заявил он со сцены, передает ТАСС.

Лучшим дебютом признали «Давай разведемся» Анны Пармас. Зрители смогут увидеть фильм в широком прокате только осенью.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Сочи стартовал 30-ый по счету фестиваль «Кинотавр». В этом году покажут «страшилку» от Гай Германики, призера Каннского фестиваля фильм «Дылда» и еще 13 киноработ, среди которых есть много фильмов уже номинировавшихся режиссеров.

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