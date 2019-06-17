В Петербург возвращается лето. Понедельник будет солнечным

После дождливых выходных в Петербург возвращается солнечная погода. По данным Северо-Западного гидрометцентра, в понедельник, 17 июня, жителей и гостей Северной столицы ожидает солнечный и ясный день. Осадков не предвидится.

Ртуть в термометрах поднимется до отметки +24 градусов. Ближе к ночи станет прохладней, термометр покажет +13.

ГУ МЧС просит жителей Ленинградской области быть осмотрительнее в связи с вероятными туманами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленобласти прошла акция «Нетрезвый водитель». Акция, направленная на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде, длилась два дня – 15 и 16 июня.

В ходе рейда сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения остановили двух водителей, которые пребывали в состоянии слабого алкогольного опьянения.