На КАД ограничат движение транспорта до 29 июня

Ограничения на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В связи с проведением дорожных работ на участке от Большого Обуховского моста через Неву до транспортной развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе будут перекрыты две полосы движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение будут введены с 17 по 29 июня на первой и второй полосе, по третьей и четвёртой полосам ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Госавтоинспекция Петербурга провела рейд «Тонировка». В ходе проверки на Пулковском и Приморском шоссе сотрудники ДПС составили 84 протокола об административных правонарушениях.

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