Госавтоинспекция Петербурга провела рейд «Тонировка»

14 июня сотрудники Госавтоинспекции Петербурга провели масштабный рейд «Тонировка».

В ходе проверки на Пулковском и Приморском шоссе сотрудники ДПС составили 84 протокола об административных правонарушениях.

92 водителя устранили нарушения на месте самостоятельно.

42 автовладельцам были вручены требования об устранении нарушении. Как отметили отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в случае повторного нарушения инспектор может привлечь водителя по статье 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Центральном районе Петербурга ссора между прохожими переросла в поножовщину. Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию в воскресенье, 16 июня.