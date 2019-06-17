Кто такой блогер Хованский и зачем его взяли в Госдуму

Депутат Василий Власов уверен, что блогер заинтересован проблемами студентов.

Юрий Хованский, Youtube-блогер, начнет помогать депутату Госдумы Василию Власову в вопросах работы с молодежью, сообщает РИА Новости 17 июня.

Власов объяснил свой выбор: по его словам, Хованский интересуется социальными проблемами и денежной ситуацией студентов. Депутат уверен, что Хованский объяснит молодому поколению инициативы Госдумы и сам сможет предложить свежие идеи.

Юрию Хованскому 29 лет. Он ведет свой канал на Youtube, где у него 3,9 млн подписчиков. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. Окончил СПБГЭУ в отличием — правда, заочно. Общее число просмотров его видео превышает 835 млн. В своих видео он оценивает кафе, где продают шаверму в Санкт-Петербурге, публикует варианты бюджетных закупок продуктов. Выступал в качестве судьи на рэп-баттлах Versus. Сам себя в Instagram описывает словами: “Видеоблогер, алкоголик, гангстер”.

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