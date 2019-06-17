В Петербурге создадут новую экологическую тропу

"Тропа Южного берега" включает в себя красочные пейзажи, а также большое количество исторических и культурных памятников. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"Тропа Южного берега" включает в себя красочные пейзажи, а также большое количество исторических и культурных памятников. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Вдоль финского залива организуют живописный пеший маршрут «Тропа Южного берега».

Как сообщает Администрация Санкт-Петербурга, молодежное объединение «Археологический клуб», во главе которого стоит Всеволод Пемежский, решило создать трёхдневный пешеходный маршрут с ночевками по пути. Более 25 лет туристы ходят в походы с этой организацией.

Новый путь от Ораниенбаума (Ломоносов) до Соснового бора получился длиной в 61 км. По словам Пемежского, предыдущие маршруты перестали быть актуальными, т.к. на месте их троп происходит застройка коттеджами и промышленными территориями.

«Тропа Южного берега» включает в себя красочные пейзажи, а также большое количество исторических и культурных памятников, таких как форт Красная Горка, батарея Серая Лошадь, Шепелевский маяк.

В течение последних двух лет волонтерами клуба было проведено более 30 уборок вдоль маршрута.

В будущем клуб планирует продлить тропу до Ивангорода, с посещением по пути деревни Вистино, в которой находится музей Центра коренных народов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Петербург назван лучшим городом для медицинского туризма.