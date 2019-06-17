В Петербурге создадут новую экологическую тропу

Вдоль финского залива организуют живописный пеший маршрут «Тропа Южного берега».
Как сообщает Администрация Санкт-Петербурга, молодежное объединение «Археологический клуб», во главе которого стоит Всеволод Пемежский, решило создать трёхдневный пешеходный маршрут с ночевками по пути. Более 25 лет туристы ходят в походы с этой организацией.
Новый путь от Ораниенбаума (Ломоносов) до Соснового бора получился длиной в 61 км. По словам Пемежского, предыдущие маршруты перестали быть актуальными, т.к. на месте их троп происходит застройка коттеджами и промышленными территориями.
«Тропа Южного берега» включает в себя красочные пейзажи, а также большое количество исторических и культурных памятников, таких как форт Красная Горка, батарея Серая Лошадь, Шепелевский маяк.
В течение последних двух лет волонтерами клуба было проведено более 30 уборок вдоль маршрута.
В будущем клуб планирует продлить тропу до Ивангорода, с посещением по пути деревни Вистино, в которой находится музей Центра коренных народов.
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