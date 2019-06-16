Петербург назван лучшим городом для медицинского туризма

Сегодня, 16 июня, отмечается День медицинского работника. К событию приурочен рейтинг лучших городов для медицинского туризма от аналитического агенства ТурСтат.

Результаты рейтинга основаны на данных, полученных при помощи онлайн-голосования. Наибольшее количество респондентов отдали свой голос за Санкт-Петербург в качестве наиболее подходящего города в России для медицинского туризма — 20%.

На втором месте — Москва, за которую проголосовали 16% опрошенных. Затем идет Казань с 10% голосов. На четвертом месте Новосибирск — 8%, затем Сочи — 4% и Калининград с Воронежем — по 2%.

Из наиболее популярных мест для получения медицинских услуг за рубежом 27% опрошенных проголосовали за Тель-Авив, за Берлин — 8% и за Сеул — 4%.

Под медицинским туризмом подразумевается получение медуслуг в совокупности с отдыхом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге откроется международная театральная олимпиада.