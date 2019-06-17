Петербуржцы подали 400 анкет с предложениями, как улучшить районы города

Опрос петербуржцев показал, что их больше всего волнует состояние дорог. Фото: pixabay.com

Опрос петербуржцев показал, что их больше всего волнует состояние дорог. Фото: pixabay.com

В течение двух месяцев власти опрашивали петербуржцев о насущных городских проблемах. По итогам опроса будут формироваться программы комплексного развития для каждого из 18 районов на ближайшие 2-3 года.

С 15 апреля от горожан поступило примерно 400 тыс. опросных листов, больше всего от жителей Приморского, Выборгского и Калининского районов. В рамках проекта «Родной район» петербуржцев опрашивали на сайте городского правительства, в МФЦ и социальных сетях.

Самой больной проблемой, исходя из данных анкетирования, оказался ремонт дорог. За ним по актуальности следуют проблемы здравоохранения, безопасности и благоустройства.

В конце августа будут подведены итоги опроса и с их учетом в октябре будет скорректирован бюджет города. Лучшая «дорожная карта» получит премию 100 млн рублей от правительства Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что и.о. губернатора Александр Беглов обсудил с жителями благоустройство Петроградского района.