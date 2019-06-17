Беглов хочет реальных штрафов за мусор в неположенных местах

Врио губернатора считает, что ответственность за уборку стоит увеличить. Фото: gov.spb.ru
Врио губернатора считает, что ответственность за уборку стоит увеличить. Фото: gov.spb.ru

Ситуация с уборкой Петербурга хуже всего складывается в Кировском, Адмиралтейском и Красносельском районах.

Беглов хочет поднять ответственность за чистку Петербурга от мусора. Врио губернатора Петербурга встретился с членами малого правительства в понедельник 17 июня.

Действующий губернатор считает, что за брошенный мусор в неположенных местах нужно ввести реальные штрафы — особенно это касается пляжей. Врио считает, что порядок очистки урн в центральной части Петербурга надо менять.

Хуже всего, как выяснилось на заседании правительства Петербурга, уборка идет в Кировском, Адмиралтейском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург стоит на 13-ом месте в списке самых чистых регионов РФ — за последний год он потерял шесть позиций, сообщает “Зеленый патруль”. Ленинградская область попала на 65-ое место из 85 позиций.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Народной улице растут свалки мусора.

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