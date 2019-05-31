Свалки мусора снова растут на Народной улице

Активисты считают, что участок нужно закрыть - или платить за чистку придется каждый год. Фото:
Активисты считают, что участок нужно закрыть - или платить за чистку придется каждый год. Фото: "Зеленый фронт"

Ранее территорию очистили по государственному контракту.

На Народной улице нашли крупные свалки, сообщили Gazeta.SPb активисты “Зеленого фронта” 31 мая. Горы мусора нашли у путепровода «Нева» на выезде из Санкт-Петербурга.

Фото: «Зеленый фронт»

Общественники обнаружили три крупных свалки — у дома 52 сбрасывают строительный мусор, гнилые овощи, автомобильные покрышки. Позже активисты нашли свалки и с другой стороны путепровода.

Фото: «Зеленый Фронт»

Активисты передают, что ранее мусор уже вывезли с этой территории, но похоже свалки выросли снова. В “Зеленом фронте” считают, что без контроля за участком ситуация не улучшится. Активисты предлагают ограничить территорию, либо установить на ней камеры — иначе Санкт-Петербургу придется тратить деньги на вывоз мусора ежегодно.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как в Петербурге пройдет акция по раздельному сбору мусора.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
мусор народная улица свалка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Свалки мусора снова растут на Народной улице
Гендир петербургской компании задолжал работникам почти 1 млн рублей
Собирай и разделяй: как пройдет акция по раздельному сбору мусора в Петербурге
Капремонт Корабельной улицы проведет АО «НИК»
Матерям-одиночкам разрешат отсрочку оплаты за детский сад
Петербуржцам разрешат вывешивать флаг города не только по праздникам
«Зенит» запускает собственное мороженое
ПМЭФ изменит работу автобусов Пулково и меры безопасности