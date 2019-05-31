Свалки мусора снова растут на Народной улице

Активисты считают, что участок нужно закрыть - или платить за чистку придется каждый год. Фото: "Зеленый фронт"

Активисты считают, что участок нужно закрыть - или платить за чистку придется каждый год. Фото: "Зеленый фронт"

Ранее территорию очистили по государственному контракту.

На Народной улице нашли крупные свалки, сообщили Gazeta.SPb активисты “Зеленого фронта” 31 мая. Горы мусора нашли у путепровода «Нева» на выезде из Санкт-Петербурга.

Общественники обнаружили три крупных свалки — у дома 52 сбрасывают строительный мусор, гнилые овощи, автомобильные покрышки. Позже активисты нашли свалки и с другой стороны путепровода.

Активисты передают, что ранее мусор уже вывезли с этой территории, но похоже свалки выросли снова. В “Зеленом фронте” считают, что без контроля за участком ситуация не улучшится. Активисты предлагают ограничить территорию, либо установить на ней камеры — иначе Санкт-Петербургу придется тратить деньги на вывоз мусора ежегодно.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как в Петербурге пройдет акция по раздельному сбору мусора.