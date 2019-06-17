Комитет по природопользованию: в Охте разлили нефтепродукты

Загрязнение обнаружили у Ириновского моста. Фото: комитет по природопользованию
Загрязнение обнаружили у Ириновского моста. Фото: комитет по природопользованию

Акваторию обработали пеной и установили боновые заграждения.

Несколько дней назад жители Санкт-Петербурга сообщили о новом загрязнении водного объекта Петербурга и Ленобласти. Сейчас службы Санкт-Петербурга сообщили, что в реке Охта снова разлили нефтепродукты, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга 17 июня.

Экологические службы сейчас работают в штатном режиме. Сотрудники ГУП “Пиларн” обнаружили загрязнение у Ириновского моста. Акваторию обработал активной пеной, которая должна помочь против нефтепродуктов, для предотвращения распространения поставлены боновые заграждения (на фото).

Протяженность Охты составляет 90 км, она считается одним из самых грязных водных объектов Балтийского региона, по данным Гидромета РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жители Петербурга пожаловались на белые мутные пятна на поверхности реки.

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