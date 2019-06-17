Двое неизвестных ударили ножом 18-летнего петербуржца

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Между незнакомцами произошел конфликт, который перерос в драку.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Подробностями инцидента поделились в правоохранительных органах. Уточняется, что ссора произошла поздно ночью в воскресенье – ее участниками стали три человека. Не сумев решить все на словах, мужчины подрались. В какой-то момент один из них достал нож и вонзил его в сердце молодого человека. После этого преступники скрылись в неизвестном направлении, об их месторасположении ничего непонятно. На данный момент пострадавший находится в Мариинской больнице, там ему оказывается необходимая помощь.

Полицейские тем временем разыскивают злоумышленников – оба мужчины выглядят на 40 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что находившийся в гостях приятель ранил 18-летнего хозяина ножом. Молодой человек в тяжелом состоянии, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела.

драка нож ранение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Школьник, получивший ноль баллов за ЕГЭ, добился перепроверки работы
Двое неизвестных ударили ножом 18-летнего петербуржца
Эрмитаж хочет выставить «Мадонну» Боттичелли во время ПМКФ
Центр Петербурга «встал» из-за аварии
Экс-президент Египта умер в суде
В Выборгском районе дом пошел трещинами
Беглов попросил не проводить политические акции во время «Алые паруса»
ЦИК недоволен «тайными» муниципальными выборами в Петербурге