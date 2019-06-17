Двое неизвестных ударили ножом 18-летнего петербуржца

Между незнакомцами произошел конфликт, который перерос в драку.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Подробностями инцидента поделились в правоохранительных органах. Уточняется, что ссора произошла поздно ночью в воскресенье – ее участниками стали три человека. Не сумев решить все на словах, мужчины подрались. В какой-то момент один из них достал нож и вонзил его в сердце молодого человека. После этого преступники скрылись в неизвестном направлении, об их месторасположении ничего непонятно. На данный момент пострадавший находится в Мариинской больнице, там ему оказывается необходимая помощь.

Полицейские тем временем разыскивают злоумышленников – оба мужчины выглядят на 40 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что находившийся в гостях приятель ранил 18-летнего хозяина ножом. Молодой человек в тяжелом состоянии, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела.