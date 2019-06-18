Синоптики обещают во вторник в Петербурге жару до +25 градусов

Атмосферное давлении днем будет мало меняться. Фото: https://pixabay.com
Атмосферное давлении днем будет мало меняться. Фото: https://pixabay.com

На побережье Финского залива местами сегодня будет до +21.

Во вторник, 18 июня, в Петербурге станет еще теплее, чем было накануне. По прогнозу ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, сегодня воздух прогреется до +25 градусов тепла. Атмосферное давлении днем будет мало меняться.

В среду, 19 июня, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Ветер — западный умеренный. Температура воздуха днем прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

В четверг же, 20 июня, станет еще теплее — до +27 градусов. Синоптики обещают, что будет без осадков, а ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов пообещал благоустроить Петербург к Евро-2020.

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