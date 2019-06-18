К 2050 году население Земли может достигнуть 10 млрд

Население Земли растет. Фото: Рixabay
Население Земли растет. Фото: Рixabay

Численность населения Земли к 2050 году может достичь 9,7 млрд человек, при этом Индия станет лидером среди самых многонаселенных стран планеты. Об этом говорится в докладе ООН.

Как следует из документа, в ближайшие 30 лет численность населения Земли вырастет на 2 млрд, а уже к концу 21 века планету будут населять более 11 млрд человек, отмечается в исследовании.

По прогнозам экспертов, Индия станет самой густонаселенной страной планеты, обойдя Китай по показателям численности. Отмечается, что резко вырастет население США, Египта, Нигерии, Пакистана, Эфиопии, Конго, Танзании, Индонезии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ученые рассказали секреты карликовой планеты Церера. Ученые завили, что Ахуна — гигантский грязевой вулкан. Сама планета достигает 940 км в диаметре и состоит из силикатов и льда. Странные белые пятна на снимке зонда НАСА оказались водяным паром.

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