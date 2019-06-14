Ученые рассказали секреты карликовой планеты Церера

Странные белые пятна оказались водяным паром. Фото: НАСА
Странные белые пятна оказались водяным паром. Фото: НАСА

Пирамида в 4 км над поверхностью — криовулкан Ахуна, он сделан из грязи из глубин планеты.

В 2015 году зонд НАСА снял криовулкан Ахуна на карликовой планете Церера в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Гора возвышалась над поверхностью на 4 км. Сейчас группа астрономов рассказала на страницах Nature Geoscience подробности об этом странном элементе рельефа.

Ученые завили, что Ахуна — гигантский грязевой вулкан. Сама планета достигает 940 км в диаметре и состоит из силикатов и льда. Странные белые пятна на снимке зонда НАСА оказались водяным паром. На Церере есть залежи “чистого льда” который постоянно испаряется в космос, но его запас на планете восполняется. Исследователи считают, что под поверхностью Цереры находится океан соляного раствора или чистой воды — возможно, замороженный, но отогреваемый неизвестным источником.

Эксперты заявили, что под поверхностью горячее ядро расплавило смесь глины, камней и воды: она вырвалась на поверхность. Часть замерзла еще по дороге, но остатки вырвались наружу и сформировали вулкан. Это произошло относительно недавно и может случиться снова, считают ученые.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что охотник за пришельцами нашел базу инопланетян у берегов Мексики.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
космос лед марс наса планета церера юпитер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали секреты карликовой планеты Церера
Выходные в Петербурге станут прохладными
Психиатр Минздрава раскритиковала Малышеву за слова “детях-кретинах”
Альтернатива “Сапсану”: из Москвы в Петербург пойдут сдвоенные “Ласточки”
У берегов Мексики нашли “следы” подводного НЛО и базы пришельцев
Ученые рассказали о древних останках на дне озера в Финляндии
Twitter за день заблокировал почти 5 тысяч аккаунтов в Иране
Бутусов получил звание Заслуженного артиста РФ от Путина