Ученые рассказали секреты карликовой планеты Церера

Пирамида в 4 км над поверхностью — криовулкан Ахуна, он сделан из грязи из глубин планеты.

В 2015 году зонд НАСА снял криовулкан Ахуна на карликовой планете Церера в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Гора возвышалась над поверхностью на 4 км. Сейчас группа астрономов рассказала на страницах Nature Geoscience подробности об этом странном элементе рельефа.

Ученые завили, что Ахуна — гигантский грязевой вулкан. Сама планета достигает 940 км в диаметре и состоит из силикатов и льда. Странные белые пятна на снимке зонда НАСА оказались водяным паром. На Церере есть залежи “чистого льда” который постоянно испаряется в космос, но его запас на планете восполняется. Исследователи считают, что под поверхностью Цереры находится океан соляного раствора или чистой воды — возможно, замороженный, но отогреваемый неизвестным источником.

Эксперты заявили, что под поверхностью горячее ядро расплавило смесь глины, камней и воды: она вырвалась на поверхность. Часть замерзла еще по дороге, но остатки вырвались наружу и сформировали вулкан. Это произошло относительно недавно и может случиться снова, считают ученые.

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