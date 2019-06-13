У берегов Мексики нашли “следы” подводного НЛО и базы пришельцев

Охотник за пришельцами обратил внимания на странные прямые линии на карте спутника.

Охотник за пришельцами из США Скотт Вэринг “нашел” подводную базу гостей из космоса с космическим кораблем у берегов Мексики, о чем рассказал в своем видео на Youtube.

Видео: ET Data Base

Вэринг изучал карту Земли с помощью сервиса Google Earth. Его заинтересовали странные линии, которые заметны на поверхности воды: они необычно ровные и их происхождение неизвестно. В центре схемы он нашел что-то напоминающее синий кристалл. По его мнению, в этом месте может находится база пришельцев, а рядом «припаркован» НЛО. Корабль может достигать 1,8 миль в длину и ширину.

Конспиролог уверен, что стоит называть корабль не НЛО (UFO) (неопознанный летающий объект), а НПО (USO) (неопознанный погруженный объект). Вэринг вспомнил легенду об Атлантиде, которую пересказывает Платон в своих работах: население подводного города якобы обладало синим кристаллом, которые продлевало жизнь горожанам. Исследователь предположил, что синий кристалл может иметь какое-то отношение к этому мифу и подчеркнул, что страна, которая заполучит себе такой артефакт, будет диктовать условия на международной арене.

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