Движение на оранжевой ветке петербургского метро восстановлено

Движение поездов по оранжевой линии петербургского метрополитена восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба городского метро.

Сбой в движении поездов произошел утром в час пик во вторник, 18 июня, из-за неисправности одного состава. Задержку в интервале движения поездов устранили в течение получаса.

В 8:49 движение было полностью восстановлено, отметили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Сейчас метрополитен работает в штатном режиме. Состав перевели на тупиковую ветвь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что очевидцы заметили задымление вагона. Все поезда от стм «Спаская» до стм «Дыбенко» двигались с интервалом в 15 минут. Часть станций была закрыта.