Прокуратура обязала ликвидировать свалки в промзоне поселка Лисий Нос

Свалка в Лисьем носу. Фото: «Зеленый Фронт»
Свалка в Лисьем носу. Фото: «Зеленый Фронт»

Прокуратура Петербурга обязала администрацию Приморского района решить вопрос несанкционированного складирования отходов на территории общего пользования в поселке Лисий Нос.

В середине апреля 2019 года активисты «Зеленый Фронт» обследовали территорию промзоны в поселке Лисий Нос, где обнаружили новые крупные мусорные скопления промышленных отходов, а также массово сброшенные бытовые отходы: бутылки, тара из общепита и кости с черепами животных.

Имелись следы сжигания отходов, массово на почву сброшены автомобильные покрышки, емкости из-под горюче-смазочных материалов.

В Приморский районный суд предъявлено исковое заявление об обязании администрации района в 290-дневный срок с момента вступления решения суда в силу ликвидировать указанную свалку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что у аэропорта Пулково горела незаконная свалка.

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