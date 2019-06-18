Мать ушла из дома, оставив ребенка без присмотра 

Оставленного без присмотра ребенка поместили в медицинское учреждение.

Знакомая нерадивой матери сообщила 17 июня 2019 года в полицию Московского района, что днем ранее женщина ушла, оставив своего 11-месячного сына в квартире в 5-м Предпортовом проезде и не выходила на связь.

Как сообщает ГУ МВД, полицейским в ходе проведенной проверки удалось установить местонахождение матери. По текущей информации 34-летняя петербурженка оставила малыша под присмотром своего сожителя, в то время как мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мальчика отправили в медицинское учреждение, где он сейчас находится под присмотром врачей.

Решение об ответственности петербурженки будет принято по собранным полицией материалам в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сотрудников детского сада, в котором ребёнок получил травмы во время прогулки, привлекут к ответственности.