Козырек ларька с фруктами в Калининском районе упал на людей

На месте работают экстренные службы. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев
На месте работают экстренные службы. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

В происшествии может быть виноват усиливающийся ветер в Петербурге.

Козырек ларька в Калининском районе упал на продавщицу овощей и фруктов, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 18 июня. На место приехали медики и осматривают пострадавшую, данные о ее состоянии сейчас уточняются.

Ларек находится на перекрестке Науки и ул. Софьи Ковалевской. В момент происшествия у ларька стояли покупатели, сейчас точно неизвестно их состояние.

По предварительной информации, в инциденте может быть виноват усилившийся ветер в Санкт-Петербурге. Сейчас он составляет в среднем 6 м/с и дует с Финского залива. В ГУ МЧС Санкт-Петербурга уже предупредили о возможных порывах до 16 м/с — а волны в заливе могут достигнуть 1-1,5 м в высоту.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что во вторник Петербург накроет штормовой ветер.

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