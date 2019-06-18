Сильные волны и штормовой ветер накроют Петербург во вторник

Высота волн составит 1,5 метра. Фото: https://pixabay.com
Высота волн составит 1,5 метра. Фото: https://pixabay.com

Жара, которая должна была прийти в город и прогреть его до +25 градусов, практически не будет ощущаться.

Как сообщают сотрудники ФГБУ “Северо-Западное УГМС”, во вторник, 18 июня, во второй половине дня усилится ветер. Его порывы будут достигать до 16 метров в секунду. С ветром усилятся и волны на Неве.

Спасатели предупреждают всех, кто запланировал на сегодня речную прогулку, быть внимательными и острожными. Высота волн составит 1,5 метра.

В среду, 19 июня, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Ветер — западный умеренный. Температура воздуха днем прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, какая погода ждет петербуржцев в четверг.

ГУ МЧС России по Петербургу погода спб усиление ветра штормовое предупреждение
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