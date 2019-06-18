Петербуржца обвинили в изнасиловании школьниц в Калининском районе

Школьницам исполнилось от 12 до 14 лет. Фото: pixabay.com

Школьницам исполнилось от 12 до 14 лет. Фото: pixabay.com

Полиция задержала 50-летнего мужчину — раньше его уже судили за подобное.

Жителю Калининского района Санкт-Петербурга предъявили обвинение в развратных действиях и сексуальном насилии в отношении пяти школьниц, сообщили в управлении СК по Санкт-Петербургу 18 июня.

Полиция задержала 50-летнего мужчину, ранее его уже судили за подобные преступление. Меру пресечения ему еще не выбрали.

Следствие установило, что с мая по июня 2019 года мужчина совершал развратные и насильственные сексуальные действия в отношении пяти школьниц от 12 до 14 лет у школы Калининского района Петербурга. Сейчас расследование продолжается: возможно, следователи установят причастность мужчины к другим преступлениям.

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