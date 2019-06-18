На Петроградской стороне пропало уличное пианино

Уличное пианино сперва пострадало от рук вандалов, а теперь исчезло. Фото: vk.com/pianobolshoy

Уличное пианино сперва пострадало от рук вандалов, а теперь исчезло. Фото: vk.com/pianobolshoy

Авторы проекта «Пианино на Большом» сообщили в соцсетях, что пианино исчезло с улицы.

По их словам, инструмент, поставленный в середине мая на углу Большого пр. и Полозовой ул. для того, чтобы на нем могли поиграть все желающие, унесли сотрудники садово-паркового хозяйства. Какого именно хозяйства, в сообщении не уточняется, однако сказано, что в этой организации на звонки не отвечают.

10 июня общественное пианино противники музыки залили цементом, а меломаны потом его очищали, о чем ранее сообщала Gazeta.SPb.