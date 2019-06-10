“Пианино на Большом” очистили от цемента

Автор проекта запустил опрос в соцсети о дальнейшей судьбе инструмента.

“Пианино на Большом”, социальный проект в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сегодня залили цементом, сообщил автор проекта Матвей Рождевственский 10 июня.

Пианино стояло у сквера Виктора Цоя на перекрестке Полозова и Большого. На нем может играть любой прохожий. Раньше такое появилось на ул. Блохина. С ним связан крупный скандал: жительница Петербурга ругалась с музыкантом и решила захлопнуть крышку — мужчина едва успел отдернуть пальцы; конфликт попал на видео.

Кто решил остановить музыку, никто не знает — возможно, шум раздражал жителей ближайших домов.

Сейчас Рождественский сообщил, что пианино очистили от цемента, но играет оно теперь хуже. Впрочем автор проекта уверен, что инструмент удастся спасти. В группе проекта появился опрос, нужно ли жителям Петроградского района пианино. На 19:15 проголосовало 56 человек: 50 считают, что нужно и шесть — что нет. Gazeta.SPb приглашает проголосовать и ознакомиться с проектом подробнее по этой ссылке.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что концерт певицы Билли Айлиш перенесли в Ледовый.