Стали известны подробности ДТП с иномаркой и мотоциклистом на Лермонтовском

В результате пострадала женщина-пешеход и байкер.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем сообщают Невские новости, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах. Уточняется, что все случилось на перекрестке Лермонтовского проспекта и улицы Римского-Корсакова. По предварительным данным, автомобиль «Ренаулт» ехал городу и в какой-то момент решил завернуть, не предоставив преимущество мотоциклисту.

В результате произошло столкновение – байк отскочил на женщину-пешехода, так что пострадавших оказалось как минимум двое. Обоих доставили в Мариинскую больницу, их состояние оценивают как средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося – в их распоряжении есть видео.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Парашютном госпитализировали велосипедиста после ДТП с трактором.