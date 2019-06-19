На трассе «Россия» в ДТП пострадали пятеро

Они находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом стало известно в ночь с 18 на 19 июня. Подробностями инцидента поделились в отделе пропаганды УГИБДД. Уточняется, что все случилось в Тосненском районе Ленинградской области. Дорогу на трассе «Россия» недалеко от Никольского не смогли поделить автобус ПАЗ и автомобиль «Рено». В результате столкновения пострадали пять человек – врачи, прибывшие на место, диагностировали у них травмы средней тяжести, передает 47news. Кто стал виновником аварии и прочие детали пока не разглашаются. Также непонятно как именно все случилось, все эти обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Парашютном проспекте госпитализировали велосипедиста после ДТП с трактором. Петербуржцы уверены, что виноват в аварии велосипедист, потому что он нарушил ПДД – пересекал улицу на транспортном средстве, хотя нужно по «зебре» идти как пешеход.