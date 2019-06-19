Мария Шарапова вернулась на корт спустя 4,5 месяца

Теннисистке удалось победить соперницу на турнире в Майорке.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Российская спортсменка спустя почти пять месяц впервые вышла корт и уже смогла одолеть первую соперницу – Викторию Кужмову из Словакии. Мария Шарапова победила в первом круге турнира в двух сетах – они завершились со счетом 7:6 и 6:0.

Напоминаем, что теннисистка получила травму, из-за которой продолжительное время не могла играть. Все 4,5 месяца Мария Шарапова восстанавливалась и теперь она наконец готова покорять новые вершины. Из-за того, что россиянка долго не выступала, она опустилась на 85-е место в рейтинге WTA. Остается надеяться, что это временно и теннисистка сможет вернуть себе былую позицию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Шарапова рассказала, почему снялась с турнира в Штутгарте. В последний раз спортсменка выходила на корт во время St. Petersburg Ladies, который проходил в Петербурге в январе. В связи с травмированием плеча более она к ракетке не прикасалась, пропустив соревнования в Майами и Индиан-Уэллсе.