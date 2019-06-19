Кингисеппское шоссе «встало» из-за ДТП с фурой

Машина перегородила дорогу, так что возможны пробки.

Инцидент случился сегодня утром, 19 июня, на Кингисеппском шоссе недалеко от Красного Села. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что дорогу не смогли поделить легковая машина и фура, которая выезжала с заправки.

В результате столкновения больше всего повреждений получила легковушка – на фотографиях, выложенных в сеть, видно, насколько сильно помят бампер. Фура тем временем перегородила полуприцепом шоссе – даже малогабаритные автомобили с трудом проезжают мимо. Пока что данных о пострадавших не поступало, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на трассе «Россия» в ДТП пострадали пятеро. Они находятся в состоянии средней тяжести. Кто стал виновником аварии и прочие детали пока не разглашаются.