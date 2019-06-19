Полицейские задержали подозреваемого в похищении продуктов в «Дикси»

Он напал на магазин, чтобы поживиться продуктами.

Все случилось утром 18 июня на Васильевском острове. Молодой человек пришел в магазин «Дикси» и начал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет. После этого он забрал какие-то продукты и скрылся с места происшествия, сообщают «Невские новости», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Спустя некоторое время полицейские смогли задержать подозреваемого – им оказался парень 1992 года рождения, гражданин Белоруссии. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что раскрыто разбойное нападение на салон связи в Московском районе. Преступник применил физическую силу к 21-летнему продавцу, после чего совершил хищение 100 тысяч рублей и 2 мобильных телефонов. В преступлении подозревается 28-летний парень, который угрожал сотруднику магазина ножом.