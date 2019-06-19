Станцию «Сенная площадь» закрыли на вход и выход

В подземке нашли бесхозный предмет.

Об этом стало известно сегодня днем, 19 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а также пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». В сообщении сказано, что станция «Сенная площадь» временно не работает из-за бесхоза. Также закрыты переходы на «Спасскую» и «Садовую». На данный момент найденную сумку проверяют – специалистам нужно понять, насколько опасен или безопасен предмет. Сколько понадобится на это время – непонятно. Пока что петербуржцам и гостям города придется пользоваться другими станциями или общественным транспорт.

Напоминаем, что сегодня утром на станции метро «Невский проспект» отключился свет. Людям приходилось блуждать по платформе в темноте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что прокуратура заявила — теракт в петербургском метро стоил 2,5 тысячи долларов. Заказчик проживал в Турции. Акрам занимался фальсификацией документом и помогал беспрепятственно пересекать границу.