Прокуратура: теракт в петербургском метро стоил 2,5 тысячи долларов

Эти деньги передали заказчики из Турции.

Об этом стало известно 18 июня. Представительница Генпрокуратуры России Надежда Тихонова заявила, что теракт спонсировался неким Акрамом, проживающим в Стамбуле. Он заплатил смертнику 2,5 тысячи долларов – эти деньги ему передали братья Азимовы, передает издание «Фонтанка». Уточняется, что Акрам занимался фальсификацией документом и помогал беспрепятственно пересекать границу. Подозреваемые в посредничестве в 2018 году были в Турции и избрали для путешествия необычный маршрут, считает следствие.

Братья Азимовы отрицают свою причастность, но сотрудники правоохранительных органов считают их ближайшими соратниками предполагаемого смертника. Они постоянно переводили ему деньги для подготовки к теракту, а также поддерживали с ним связь.

Напоминаем, что страшная трагедия случилась 3 апреля 2018 года на станции метро «Технологический институт». Погибли 16 человек – в том числе Акбаржан Джалилов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно, чем занимался смертник из петербургского метро перед терактом.